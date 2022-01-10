В США заподозрили Путина в желании восстановить СССР
Госсекретарь США Энтони Блинкен "раскрыл планы" Владимира Путина
10 января 2022, 08:03, Илья Звягинцев
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Владимир Путин хочет вернуть власть над странами, которые раньше входили в состав СССР. Об этом сообщает ТАСС.
"Я думаю, что это так, это одна из целей президента Путина. И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза", – сказал Блинкен и добавил, что считает это неприемлемым.
Ранее Энтони Блинкен заявил, что Россия провела испытания противоспутниковых систем. По словам американского политика, это приравнивается к размещению в космосе оружия.
Глава НАСА Билл Нельсон считает, что испытания стали причиной появления космического мусора, который 15 ноября угрожал безопасности МКС.
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