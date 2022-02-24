В США заявили, что не будут отправлять армию на Украину

США ни при каком сценарии не станут направлять войска на Украину для войны с Россией. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга, пишет РИА Новости.

По словам Псаки, она уже много раз повторяла, что не существует сценария, при котором президент США Джо Байден примет решение об отправке американских военнослужащих на Украину для сражений против России. Она подчеркнула, что Байден ни при каких обстоятельствах не изменит этого решения.

Напомним, обстановка вокруг ДНР и ЛНР в последние часы серьёзно обострилась. Ранее главы республик обратились к президенту России Владимиру Путину, запросив военную помощь. На всей территории Украины введён режим чрезвычайного положения.