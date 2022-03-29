В Стамбуле начались переговоры России и Украины

В Стамбуле во дворце в Долмабахче начались переговоры России и Украины. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент Турции Тайип Эрдоган встретил и поприветствовал представителей российской и украинской организаций.

Повестка, которую будут обсуждать стороны, не оглашалась.

Ранее российская и украинская делегации провели три очных встречи, после чего было принято решение о продолжении переговоров в онлайн-формате.

Накануне стало известно, что во время очередного сеанса видеосвязи делегации договорились о проведении ещё одного очного диалога.