Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщило, что располагает информацией о планах Варшавы в отношении Украины. Согласно сообщению на сайте ведомства, речь идёт не только о возможном введении польских миротворцев в западные регионы страны, но и об установке контроля над перспективными направлениями экономики.

В частности, речь идёт о сельскохозяйственной и транспортной отраслях, а также о промышленном секторе.

«Нынешние киевские власти по существу уже приступили к распродаже страны, отдавая приоритет в этом „бизнес-проекте“ польским соседям», — заявили в СВР.

По данным разведки, польские фирмы скупают продукцию украинских фермеров по заниженным ценам, добиваясь банкротства компаний. После они стремятся скупать их активы и земли по низкой цене.

Кроме того, Польша собирается вложить деньги в создание транспортной инфраструктуры для вывоза украинского продовольствия в Европу, где цены значительно выше. Также власти Киева приняли закон об особых гарантиях для граждан Польши, допускает продажу украинских промышленных предприятий со скидкой 50%.

Новости

Политика В США заявили, что санкции пошли России на пользу

Напомним, ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что Варшава и Вашингтон обсуждают введение на Западную Украину польских военных для установления контроля над территорией.

Он уточнил, что это похоже на попытку распределения зон влияния после Первой мировой войны. Не исключено, что к Польше на добровольной основе могут присоединиться другие государства.