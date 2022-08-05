В Японии осудили учения Китая у Тайваня

Премьер-министр Японии Фумио Кисида осудил учения и пуски ракет армии Китая у Тайваня, сообщает РИА Новости.

«Это большая проблема, затрагивающая безопасность народа, мы решительно осуждаем Китай и заявили протест. Действия Китая оказывают влияние на мир и стабильность региона и мира», — сказал Кисида.

Китай развернул масштабные учения у Тайваня 4 августа. Причиной этого стал визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.