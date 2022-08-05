В Японии осудили учения Китая у Тайваня
Токио заявило протест, сообщил премьер Фумио Кисида
5 августа 2022, 09:35, Никита Черников
Премьер-министр Японии Фумио Кисида осудил учения и пуски ракет армии Китая у Тайваня, сообщает РИА Новости.
«Это большая проблема, затрагивающая безопасность народа, мы решительно осуждаем Китай и заявили протест. Действия Китая оказывают влияние на мир и стабильность региона и мира», — сказал Кисида.
Китай развернул масштабные учения у Тайваня 4 августа. Причиной этого стал визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
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