В Яровом сменился исполняющий обзяанности главы администрации

С 26 апреля первый заместитель главы Ярового Николай Бачурин не исполняет обязанности мэра — его место займет Владислав Шилов

4 мая 2022, 20:47

Обязанности руководителя администрации Ярового возложены на замглавы Владислава Шилова. Как сообщает «Банкфакс», после отстранения полноправного мэра Виталия Самобочего из-за следствия по уголовному делу исполняющим обязанности был назначен Николай Бачурин, однако вскоре он прекратит трудовые отношения с городской администрацией.

С 26 апреля первый заместитель главы Ярового Николай Бачурин не исполняет обязанности мэра — решение принял городской совет депутатов. С 27 апреля полномочия возложены на замглавы по социальным вопросам Владислава Шилова. Тем же решением представительного органа ему была назначена доплата в размере 100% от должностного оклада заместителя. В статусе исполняющего обязанности Шилов будет находится в период отстранения полноценного главы Виталия Самобочего на время следствия по его уголовному делу.

Сам Шилов объяснил, что переназначение произошло из-за переезда Бачурина, который приобрел недвижимость в другом населенном пункте. Он работает в статусе первого зама до начала июня, замену ему в мэрии пока не назначили.

Напомним, с начала отопительного сезона 2021 года котёл № 9 на ТЭЦ в Яровом начал зашлаковываться. 1 ноября он вышел из строя, а 3 ноября из строя вышел и котёл № 10. В работе оставался только седьмой, однако его мощности для обогрева Ярового было мало.

Запустить котёл № 10 и подключить его к теплосети энергетики должны были ночью 5 ноября, однако удалось это лишь к вечеру 7 ноября. В этот же день в Яровое привезли тепловые пушки и обогреватели, которые распределили по социальным объектам города. Вечером 8 ноября котёл снова остановили и станция возобновила работу в штатном режиме только с 9 ноября.

На ТЭЦ в Яровом вновь сломались котлы № 9 и № 10

На ТЭЦ в Яровом вновь сломались котлы № 9 и № 10

16 ноября Следственный комитет возбудил уголовные дела против Яровского теплоэлектрокомплекса. По данным следствия, сотрудники компании не предприняли никаких действий, чтобы решить проблемы с отоплением. 27 декабря Центральный районный суд Барнаула по ходатайству следствия временно отстранил от занимаемой должности главу Ярового Виталия Самобочего, который выступает подозреваемым по уголовному делу.

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Главу "замерзающего" Ярового Виталия Самобочего временно отстранили от должности

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