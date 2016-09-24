Вашингтон принес через Москву извинения Асаду за авиаудар - Лавров

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Глав МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что США извинились за авиаудар по сирийской армии в районе города Дейр-эз-Зоре. Об этом в субботу, 24 сентября, сообщает "Интерфакс".

Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран прошла во вторник, 20 сентября, в Нью-Йорке.

Лавров отметил, что сказал госсекретарю Джону Керри, а затем на встрече Международной группы поддержки Сирии, что положение в Дейр-эз-Зоре в отличие от ситуации в Алепп, где линия соприкосновения все время меняется, статично свыше двух лет. Там войска Асада находятся в окружении боевиков ИГ ("Исламское государство", запрещено в РФ). По словам Лаврова, в Дейр-эз-Зор регулярно доставляют гуманитарную помощь и другие товары, их сбрасывают с самолетов. Аналогичные рейсы осуществляла ООН. "Это известные факты", - цитирует главу МИД РФ ТАСС.

Американцы признали, что воздушный удар был ошибкой, добавил министр, и передали через РФ извинения сирийцам.

Издание напоминает, что международная коалиция нанесла авиаудар по сирийской армии близ аэродрома города 17 сентября. В результате этого погибли 83 человек, свыше 100 получили ранения. Пентагон заявил, что действовал ненамеренно, и считал, что атакует позиции террористов.

В рейдах также участвовали самолеты Дании и Великобритании. Датское оборонное ведомство заявило, что прекратило атаку сразу, как командование узнало от РФ, что удар нанесли по правительственным подразделениям. В заявлении британского министерства уточняется, что Лондон принимает участие в расследовании произошедшего.