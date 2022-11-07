Важнее и масштабнее президентских. Какие выборы пройдут в США 8 ноября

8 ноября в США пройдут выборы в законодательный орган власти — конгресс. Будет избрана вся Палата представителей и треть Сената. А ещё американцев ждут губернаторские выборы — в 36 штатах из 50. По мнению аналитиков, конгресс после завершения кампании значительно обновится, что может повлиять на изменение внешней политика США. Подробнее о предстоящих выборах и существующих раскладах — в обзоре amic.ru.

Голосование в США пройдёт повсеместно, во всех 50 штатах. Избираться будет вся нижняя палата парламента (435 конгрессменов), а также треть верхней палаты (35 из 100 мест). Традиционно основная борьба развернётся между двумя партиями: демократической и республиканской. Так, что касается Сената, здесь из разыгрываемых 35 мест большая часть (20) сейчас принадлежит республиканцам.

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Согласно исследованиям и соцопросам, большинство избирателей могут отдать голоса Республиканской партии (49%). Сторонников Демократической партии насчитывается около 45%. При этом 38% респондентов думают, что большинство в нижней палате получит Республиканская партия, 25% — что сохранит демпартия. Отметим: утрата контроля над конгрессом может вынудить президента от демократов Джо Байдена сократить поставки оружия Украине. На этом во многом строили свою предвыборную кампанию как раз республиканцы.

В американском Сенате представлены по два человека от каждого штата. Расстановка сил сейчас следующая: 50 — демократы, 50 республиканцы. Однако вице-президент (Камала Харрис) имеет решающий голос и обеспечивает перевес демократам. Палата представителей в США формируется в соответствии с численностью населения каждого штата. Больше всего депутатов у Калифорнии (53) и Техаса (36). Расстановка сил сейчас: 220 — демократы, 212 — республиканцы.

Избрание происходит по мажоритарной системе: для победы надо набрать больше голосов, чем у конкурента, причём необязательно больше половины. В некоторых штатах нужно абсолютное большинство, иногда проходит второй тур. Срок пребывания новых сенаторов в должности начнётся с 3 января 2023 года и завершится через шесть лет.

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В Палату представителей по всем опросам лидируют республиканцы. Судя по всему, большинство из 435 кресел займут они, вытеснив демократов. Больше интриги в борьбе за Сенат. Как считают эксперты, судьба голосования решится в Неваде, Джорджии, Пенсильвании, Аризоне и Висконсине. Кто победит там — тот закрепит за собой большинство. Избиратели в этих штатах хоть и не одобряют деятельность нынешней администрации, поэтому не доверяют представителям демпартии, но и за республиканцев голосовать не хотят: в этом году от них слишком неоднозначные фигуры, некоторые с весьма радикальными взглядами, полагают аналитики.

Так называемые «неопределившиеся», которые не примыкают однозначно ни к одному лагерю, и решат исход гонки. Порой такие избиратели решают, за кого голосовать, в последний момент. Выбор у них неоднозначный. С одной стороны одиозные радикальные республиканцы, с другой — умеренные демократы, которые представляют сторону, ответственную за инфляцию, преступность и другие нерешённые проблемы, рассуждают политологи.

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Выборы в Палату представителей США могут изменить отношение страны к помощи Украине, считает член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. «С приближением промежуточных выборов в Конгресс США всё большее число американских парламентариев заявляет, что Америке следует сконцентрироваться на внутренних проблемах и прекратить финансовые вливания в Украину. <...> Временный откат укрофанатизма после выборов осенью придёт с неизбежностью. Это — отличный момент для концентрации максимальных усилий с нашей стороны на украинском фронте и очень плохие новости для Зеленского», — написала депутат в своём Telegram-канале.