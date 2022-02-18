Великобритания опубликовала карту «вторжения» России на Украину
По мнению британских военных, нападение состоит из двух фаз
Минобороны Великобритании опубликовало карту, на которой показаны направления главных ударов российских войск при «вторжении» на Украину. Изображение выложили в официальном Twitter-аккаунте ведомства.
Так, по мнению британских военных, первая фаза включает в себя «вторжение» на Киев и Днепр, а со стороны Крыма — вдоль Азовского побережья. Вторая фаза предусматривает движение из Днепра на Винницу, а также из Крыма в сторону Одессы.
При этом в комментарии британского ведомства отмечается, что Россия сохраняет на границах с Украиной значительное присутствие военных сил.
Напомним, ранее американское издание Politico озвучило новую дату нападения России на Украину. Аналитики издания утверждают, что военные действия могут начаться 20 февраля.