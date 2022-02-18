Великобритания опубликовала карту «вторжения» России на Украину

Минобороны Великобритании опубликовало карту, на которой показаны направления главных ударов российских войск при «вторжении» на Украину. Изображение выложили в официальном Twitter-аккаунте ведомства.

Так, по мнению британских военных, первая фаза включает в себя «вторжение» на Киев и Днепр, а со стороны Крыма — вдоль Азовского побережья. Вторая фаза предусматривает движение из Днепра на Винницу, а также из Крыма в сторону Одессы.

При этом в комментарии британского ведомства отмечается, что Россия сохраняет на границах с Украиной значительное присутствие военных сил.

Напомним, ранее американское издание Politico озвучило новую дату нападения России на Украину. Аналитики издания утверждают, что военные действия могут начаться 20 февраля.