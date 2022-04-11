Венгрия придумала схему для оплата газа в рублях без нарушения санкций ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении Будапешта оплачивать российский газ в рублях. Как сообщает РИА Новости, в схему входят планы использовать дочернюю компанию венгерской энергетической группы MVM — CEE Energy, которая будет оплачивать счёт в евро, а Газпромбанк будет конвертировать полученные средства в рубли, после чего переведёт их «Газпром экспорту».

«У нас есть решение, которое не нарушает никаких санкций, но в то же время обеспечивает газоснабжение Венгрии», — приводит агентство его слова.

Сийярто также подчеркнул, что Венгрия зависит от российских нефти и газа.

Напомним, что Будапешт не в первый раз выступает с согласием платить за газ рублями — ранее об этом заявлял премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.