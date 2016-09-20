Верховная Рада Украины не признала итоги думских выборов в России

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Верховная Рада Украины не признала легитимности выборов Госдумы России - соответствующее постановление в парламенте соседнего государства поддержали 264 народных избранника, передает РИА Новости.

В документе говорится, что Рада отказывается признавать легитимными юридические последствия выборов и нового состава Думы вместе с ее полномочиями.

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Политика Евросоюз отказался признать выборы в Госдуму РФ на территории Крыма

Более того, члены Верховной Рады обратились Совету безопасности ООН и Генасамблее ООН, а также к парламентам других государств с призывом занять аналогичную позицию.

Главная претензия в Киеве связана с тем, что выборы депутатов Госдумы проходили и в Крыму. Напомним, что Украина до сих пор считает полуостров своей территорией.

Отметим также, что прокуратура Украины после российских выборов возбудила уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны.

Напомним, что выборы Госдумы в РФ прошли 18 сентября в единый день голосования.