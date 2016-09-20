Верховная Рада Украины не признала итоги думских выборов в России
Парламентарии соседнего государства заявили о нелегитимности избрания депутатов нижней палаты в РФ
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Верховная Рада Украины не признала легитимности выборов Госдумы России - соответствующее постановление в парламенте соседнего государства поддержали 264 народных избранника, передает РИА Новости.
В документе говорится, что Рада отказывается признавать легитимными юридические последствия выборов и нового состава Думы вместе с ее полномочиями.
Более того, члены Верховной Рады обратились Совету безопасности ООН и Генасамблее ООН, а также к парламентам других государств с призывом занять аналогичную позицию.
Главная претензия в Киеве связана с тем, что выборы депутатов Госдумы проходили и в Крыму. Напомним, что Украина до сих пор считает полуостров своей территорией.
Отметим также, что прокуратура Украины после российских выборов возбудила уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны.
Напомним, что выборы Госдумы в РФ прошли 18 сентября в единый день голосования.