Верховная рада ввела режим ЧП на Украине

Верховная рада Украины поддержала указ президента Владимира Зеленского о введении чрезвычайного положения на территории страны, за исключением Луганской и Донецкой областей. Как сообщает “Страна.ua”, начиная с полуночи 24 февраля в стране будет действовать ряд ограничений:

ограничение свободы передвижения, особый режим въезда-выезда, досмотр автомобилей;

запрет на массовые мероприятия и забастовки;

комендантский час;

проверка документов, обыски граждан и жилья;

запрет призывникам и военнообязанным менять регистрацию без позволения военкомата. Также запрет на их выезд за границу;

запрет на распространение информации, которая может “дестабилизировать обстановку”;

особое регулирование связи и интернета, может вводиться запрет на работу мобильных телефонов;

может проводиться временная или безвозвратная эвакуация населения — с предоставлением альтернативного жилья.

Режим будет действовать 30 дней, однако при необходимости может быть продлён президентом.