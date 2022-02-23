Верховная рада ввела режим ЧП на Украине

С 24 февраля в стране вводится комендантский час, запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку", а также особое регулирование связи и интернета

24 февраля 2022, 02:29

Верховная рада Украины поддержала указ президента Владимира Зеленского о введении чрезвычайного положения на территории страны, за исключением Луганской и Донецкой областей. Как сообщает “Страна.ua”, начиная с полуночи 24 февраля в стране будет действовать ряд ограничений:

  • ограничение свободы передвижения, особый режим въезда-выезда, досмотр автомобилей;

  • запрет на массовые мероприятия и забастовки;

  • комендантский час;

  • проверка документов, обыски граждан и жилья;

  • запрет призывникам и военнообязанным менять регистрацию без позволения военкомата. Также запрет на их выезд за границу;

  • запрет на распространение информации, которая может “дестабилизировать обстановку”;

  • особое регулирование связи и интернета, может вводиться запрет на работу мобильных телефонов;

  • может проводиться временная или безвозвратная эвакуация населения — с предоставлением альтернативного жилья.

Режим будет действовать 30 дней, однако при необходимости может быть продлён президентом.

Комментарии
    Новости партнеров