Весна набирает ход. В Алтайском крае ожидается потепление до +20 градусов

К понедельнику, 4 апреля, местами в Алтайском крае воздух прогреется до +20 градусов. Об этом сообщают синоптики регионального Гидрометцентра.

Так, в ночь на субботу, 2 апреля, в регионе ожидается от -4 до +1 градуса, без осадков. Днём температура воздуха составит от +4 до +9 градусов, а по югу местами до +17 градусов. Местами пройдёт дождь, в том числе и в Барнауле — ближе к концу дня.

В ночь на воскресенье, 3 апреля, в Алтайском крае ожидается от 0 до +5 градусов, местами до -5 градусов. Днём от +5 до +10 градусов, местами до +17 градусов. В отдельных районах небольшой дождь.

К понедельнику, 4 апреля, ночью ожидается от +2 до +7 градусов, а днём — от +9 до +14 градусов, а по югу местами — до +20 градусов. Без осадков, юго-западный ветер подует со скоростью до 16 м/с.