Ветер, грозы, град. В Алтайском крае объявили штормовой прогноз

В Алтайском крае объявили штормовой прогноз из-за сильного ветра, гроз и дождей. Согласно сообщению регионального Гидрометцентра, во второй половине дня 22 июля и в ночь на 23-е ожидаются неблагоприятные погодные условия.

В частности, в регионе ожидаются грозы, местами ливни, град, а также шквалистое усиление ветра до 22 м/с. При этом в некоторых районах продолжает действовать штормовой прогноз о повышенной и чрезвычайной пожароопасности.