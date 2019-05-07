Въезд на Украину могут запретить на три года за провоз георгиевской ленты

Украинские пограничники могут запретить иностранцам въезд на три года, если они попытаются провезти в страну георгиевские ленты, сообщает "Федеральное агентство новостей".

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Общество Россиянина не пустили на Украину из-за георгиевской ленточки

Как сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы в понедельник, 6 мая, "изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты на Украине – это правонарушение". 15 июня 2017 года на Украине вступил в силу закон "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты.

Согласно украинскому закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет наложение штрафа с конфискацией ленты. Повторное нарушение грозит административным арестом на срок до 15 суток.

Ежегодная масштабная акция "Георгиевская ленточка" стартовала в России 25 апреля. В рамках мероприятия волонтеры раздают желающим черно-оранжевые ленты на улицах, в парках и скверах.

"Георгиевская ленточка превратилась в символ преемственности поколений и человеческого достоинства. Мы и дальше будем стараться передавать следующим поколениям те ценности и моральные ориентиры, которые давали силы нашим дедам побороть мировое зло", – заявил ранее гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев.