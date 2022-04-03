Вице-премьер Польши заявил о готовности разместить ядерное оружие в стране
Он предложил усилить группировку НАТО в регионе и создать командный пункт на территории Польши
3 апреля 2022, 17:05, Илья Звягинцев
Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что страна готова к размещению на своей территории ядерного оружия. Его слова передаёт Welt am Sonntag.
Качиньский отметил, что эта инициатива должна исходить от Вашингтона.
Он также предложил увеличить группировку НАТО на востоке Европы и создать командный пункт на территории Польши.
Ранее лидеры альянса НАТО договорились о создании четырёх новых боевых групп на территории Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.
Также НАТО планирует увеличить военные расходы.
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