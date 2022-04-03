Вице-премьер Польши заявил о готовности разместить ядерное оружие в стране

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что страна готова к размещению на своей территории ядерного оружия. Его слова передаёт Welt am Sonntag.

Качиньский отметил, что эта инициатива должна исходить от Вашингтона.

Он также предложил увеличить группировку НАТО на востоке Европы и создать командный пункт на территории Польши.

Ранее лидеры альянса НАТО договорились о создании четырёх новых боевых групп на территории Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

Также НАТО планирует увеличить военные расходы.