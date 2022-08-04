Вице-спикер Госдумы обсудил успешные бизнес-проекты с алтайскими предпринимателями

Зампредседателя Госдумы, первый заместитель руководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков посетил Барнаул с двухдневным визитом. Парламентарий обсудил с бизнес-сообществом края эффективные практики и технологии в условиях современной экономической ситуации, сообщает партийная пресс-служба.

Даванков посетил производственно-коммерческую фирму «Силикатчик», где побывал в цехах по производству газобетона и силикатного кирпича. Генеральный директор АО ПФК «Силикатчик» Михаил Дыров рассказал, что на сегодняшний день, если считать всю номенклатуру производства, компания выпускает более 60 наименований продукции, в том числе силикатный и гиперпрессованный кирпич, газобетон, щебень, известь, песок. Закономерным становится вопрос масштабирования производства и выхода на новые рынки.

«На данном предприятии в прошлом году было поставлено новое оборудование, и, что примечательно, оно российского производства. В условиях санкций, которые сейчас введены, очень важно находить долгосрочных партнёров именно в России. С руководством „Силикатчика“ мы обсудили существующие экономические сложности, а также поговорили о возможностях развития, в том числе об организации поставок продукции на Дальний Восток и в Казахстан. Считаю, что у этой компании большое будущее, она развивается, и этим подаёт хороший пример», — отметил Владислав Даванков.

На заседании круглого стола «Эффективные практики бизнес-сообщества Алтайского края в современных экономических условиях» зампред Госдумы встретился и пообщался с предпринимателями. Модератором выступил председатель регионального отделения «Новых людей» Никита Федюнин.

Представители бизнеса озвучили доклады на актуальные темы, обозначили проблематику развития направлений и перспективные пути решения. Директор ООО «Академия Спорта», управляющий партнёр ООО «Айвойс технолоджи» Анна Галицкая отметила, что в нашей стране технологическое предпринимательство могло бы приносить более весомые плоды, чем есть сегодня. Для этого нужно обеспечить возможности трансфера научных достижений в бизнес, иметь механизмы венчурного финансирования и развитый рынок технологий.

Вячеслав Гуревич, заместитель генерального директора ООО «Иносиб», рассказал об эффективном способе взаимодействия государства и бизнеса, государственно-частном партнёрстве. Отдельно рассматривалась наиболее распространённая форма ГЧП — концессия, которая способна решать задачи государственного уровня силами частного капитала. Были выделены необходимые для развития ГЧП условия, на которые обратил внимание Владислав Даванков. А именно, совершенствование нормативной базы и активное привлечение внимания к проектам.

Екатерина Слепынская, куратор программы «Я в деле!» в Алтайском крае, соучредитель фонда «Реальность без границ» рассказала о возможностях социального и карьерного роста для участников программы и выразила надежду, «что запросы, которые спускаются в регион, будут рассматриваться более точечно, тогда количество активной молодёжи возрастёт в разы».

Завершился круглый стол оживлённой дискуссией. «Все предложения, которые прозвучали на круглом столе, мы, как региональное отделение партии, аккумулируем и направим Владиславу Андреевичу как заместителю председателя Госдумы РФ для дальнейшей работы», — подчеркнул Никита Федюнин. «Ваши инициативы будем поддерживать с большим удовольствием. Кажется, что ничего изменить невозможно, но даже то малое, что можно изменить, стоит того, чтобы этим заниматься», — резюмировал Владислав Даванков.