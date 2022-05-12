«Там ведь пахать надо»: как Виктор Томенко прибыл на Алтай четыре года назад

Сегодня, 12 мая, губернатору Алтайского края Виктору Томенко исполняется 51 год. Он возглавил регион 30 мая 2018 года, когда президент Владимир Путин назначил Томенко врио губернатора. Перед этим добровольно свой пост оставил прежний руководитель края Александр Карлин.

Через несколько месяцев после назначения Томенко выиграл губернаторские выборы и избавился от приставки и.о. Срок его полномочий истекает в сентябре 2023 года. По данным источников amic.ru, нынешний глава региона намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах.

Новости

Переговорка Для Алтайского края возможно всё. Виктор Томенко о зарплатах, миграции и гребном канале

Amic.ru поздравляет Виктора Томенко с днём рождения и предлагает вместе с читателями вспомнить при помощи фотографий, как прошли первые дни нового главы региона в Алтайском крае.

30 мая президент России Владимир Путин назначил Виктора Томенко врио губернатора Алтайского края. Сразу же вслед за этим стенограмма встречи появилась на сайте Кремля. Путин пожелал успехов новому руководителю региона. Томенко позднее вспоминал, что разговор с президентом продолжался примерно 10 минут. В завершение Путин сказал, что Алтайский край очень благодатный, перспективный, но и одновременно сложный регион. «Там ведь надо пахать, понимаешь?» — цитировал главу государства Виктор Томенко. На принятие решение (возглавить Алтайский край или нет) были сутки. Он согласился.

Утром 1 июня Виктор Томенко прибыл в Алтайский край уже в должности врио губернатора. В барнаульском аэропорту его встречали председатель АКЗС Александр Романенко и на тот момент первый замгубернатора Александр Лукьянов. После этого Томенко направился в краевое правительство для знакомства с министрами, сенаторами и депутатами Госдумы, представлявшими регион в нижней палате парламента. В тот день в «голубом доме» было необычайно многолюдно: посмотреть на нового руководителя собралась вся политическая элита края.

В ходе первой встречи в правительстве Томенко вручил Александру Карлину, покинувшему за несколько дней до этого должность губернатора, орден «За заслуги перед Алтайским краем». После победы на выборах Томенко назначит Карлина своим представителем в Совете Федераций.

Вскоре Виктор Томенко провёл первое в качестве руководителя заседание правительства Алтайского края. На нём он сообщил своим подчинённым, что накануне подписал указ об отставке кабмина. Все руководители органов власти с этого момента получили статус исполняющих обязанности. Тем самым они продолжили выполнять ту же работу, что и прежде. Новый состав правительства Томенко сформирует после губернаторских выборов осенью 2018 года.

Первые часы после представления врио губернатора освоиться Томенко в новой роли помогал на тот момент полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Даже на первый пресс-подход он вышел вместе с Виктором Томенко и ответил на часть вопросов от журналистов. В настоящее время Меняйло — глава Республики Северная Осетия.

В первые дни своего пребывания на Алтае Виктор Томенко постарался как можно ближе познакомиться с краевым центром. Экскурсию по Барнаулу для него провёл на тот момент мэр Сергей Дугин. В сопровождении городских чиновников (в их числе был и нынешний министр промышленности края Вячеслав Химочка) Томенко прогулялся по исторической части Барнаула, в том числе посетил Нагорный парк.

В итоге врио губернатора в первые же дни пребывания в Алтайском крае активно включился в работу: все летние месяцы прошли под знаком избирательной кампании, поскольку на сентябрь были назначены досрочные выборы губернатора. Томенко посетил большое количество муниципалитетов, получил поддержку от «Единой России» и сумел выиграть выборы в первом туре с результатом 53,61%. После этого в политической истории края началась новая глава.

17 сентября 2018 года Виктор Томенко официально стал губернатором Алтайского края, пройдя через процедуру инаугурации. Во время церемонии он обозначил основные принципы работы власти и дал жителям региона обещание хорошей работы на посту. «Обещаю, что буду работать с полной отдачей и буду делать всё в интересах каждого жителя края. Буду действовать смело и решительно. Верю, вместе мы добьёмся успеха и сделаем край сильным и процветающим», — сказал Томенко.