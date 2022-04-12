Виктор Томенко поздравил с Днем космонавтики военнослужащих 314-го отдельного радиотехнического центра

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил с Днём космонавтики военнослужащих 314-го отдельного радиотехнического центра, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Войсковая часть несёт боевое дежурство в составе ВКС России.

Во время визита глава региона осмотрел радиолокационную станцию РЛС «Воронеж», побывал в пожарном депо, а также посетил командный пункт, зал принятия решений, учебно-тренировочный комплекс и комнату психологической разгрузки.

Военнослужащие провели учебное мероприятие: организовали имитацию оповещения о ракетно-ядерном нападении.

На торжественном мероприятии Виктор Томенко поздравил военнослужащих с Днём космонавтики, а некоторых — ещё и поощрил благодарностью губернатора Алтайского края.

«Мы искренне гордимся вкладом наших земляков, уроженцев Алтайского края в освоение космического пространства и в дело создания и укрепления обороноспособности нашей страны в этой сфере», — отметил глава региона.

Он также пожелал личному составу отдельного радиотехнического центра крепкого здоровья, успехов в службе и выполнения поставленных задач.