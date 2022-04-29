Виктор Томенко рассказал депутатам АКЗС об итогах прошедшего года

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко впервые представляет годовой отчёт новому созыву АКЗС. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Глава региона напомнил о том, в каких условиях пришлось работать регионам в 2021 году. На развитие Алтайского края серьёзно повлиял ряд внешних факторов.

«Это, прежде всего, продолжение в прошедшем году пандемии коронавируса. Мобилизация системы здравоохранения, комплекс ограничительных мер для противодействия распространению инфекции, включая QR-коды, развёртывание масштабной работы по вакцинации были необходимыми действиями, без которых ситуация в крае была бы ещё более тяжёлой», — цитирует Томенко пресс-служба правительства.

Губернатор отметил, что пандемия также серьёзно повлияла на демографическую ситуацию, но в последнее время началось восстановление экономической деятельности.

Виктор Томенко добавил, что в 2021 году в Алтайском крае произошло много крупных политических событий, среди которых выборы депутатов Государственной Думы и депутатов Законодательного Собрания.