Виктор Томенко выразил соболезнования семье умершего депутата АКЗС Тютюнникова

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выразил соболезнования семье умершего депутата АКЗС Петра Тютюнникова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Пётр Владимирович родился 23 июня 1967 года в Камне-на-Оби. В 1987 году окончил сельскохозяйственное профессиональное училище по специальности «Тракторист-машинист». В 2000 году — Каменский совхоз-техникум по специальности «Правовед».

С 2012 года — директор ООО «Стройбат». С 2018 года — член КПРФ.

В 2021-м избран депутатом АКЗС по одномандатному избирательному округу № 5 (Каменский и Крутихинский районы). Входил в состав комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям.

Дата и время прощания с политиком в данный момент не определены.