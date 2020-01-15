Владимир Путин 15 января обратится к Федеральному собранию

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Мероприятие состоится сегодня, 15 января, в Центральном выставочном зале "Манеж".

Это станет первым случаем за 26 лет, когда президент обратится к парламенту в январе. С 2008 по 2017 год выступление проходило в конце года – в декабре или ноябре. В 2018 году выступление перенесли на март.

Ранее стало известно, что одной из главных тем послания станет проблема роста уровня доходов россиян. По словам президента, его "очень беспокоит" то, что в России не растут реальные доходы населения.