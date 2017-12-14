Владимир Путин назвал коррупцию одной из главных проблем для бизнеса

Владимир Путин рассказал, что власти стараются помогать бизнесу, но остается проблема коррупции. Президент отвечает на вопросы журналистов на большой пресс-конференции в четверг, 14 декабря.

Глава государства подчеркнул, что в целом ситуация меняется: снижается количество плановых и внеплановых проверок, введены налоговые каникулы для начинающих бизнесменов.

Но сохраняется проблема - коррупция в правоохранительных органах.

По словам Путина, год назад директор ФСБ Бортников пожаловался на коррупцию в одной структуре. Недавно там "всех посадили, потом набрали новых, и все началось опять — вот такая ротация".