Владимир Путин назвал коррупцию одной из главных проблем для бизнеса
Власти стараются помочь бизнесу, но сохраняется проблема коррупции в правоохранительных органах
14 декабря 2017, 17:11
Владимир Путин рассказал, что власти стараются помогать бизнесу, но остается проблема коррупции. Президент отвечает на вопросы журналистов на большой пресс-конференции в четверг, 14 декабря.
Глава государства подчеркнул, что в целом ситуация меняется: снижается количество плановых и внеплановых проверок, введены налоговые каникулы для начинающих бизнесменов.
Но сохраняется проблема - коррупция в правоохранительных органах.
По словам Путина, год назад директор ФСБ Бортников пожаловался на коррупцию в одной структуре. Недавно там "всех посадили, потом набрали новых, и все началось опять — вот такая ротация".
Комментарии
Новости партнеров