Владимир Путин не читает Telegram-каналы

Президент России Владимир Путин не читает каналы в Telegram, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин не читает Telegram-каналы, но обзоры получает», — сказал он.

В конце 2018 года Песков сообщил, что у Путина нет мобильного телефона. При этом он тогда уточнил, что глава государства «может сам в компьютере посмотреть интернет». В 2020-м представитель Кремля также рассказал, что президент не пользуется соцсетями, он там не зарегистрирован.

В сентябре 2022 года Песков заявил, что российский лидер не планирует по примеру бывшего итальянского премьера Сильвио Берлускони заводить аккаунт в TikTok и других соцсетях, писал ТАСС.