Владимир Путин не хочет, чтобы его внуки росли принцами крови

Фото: сайт Кремля

Президент страны Владимир Путин в четверг, 15 июня, в ходе "Прямой линии" рассказал о своих внуках. Глава государства отметил, что у него действительно есть внуки - кто-то уже даже ходит в детсад.

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Общество Путин рассказал, что у него уже есть внуки

"Я не хочу, чтобы они росли принцами крови. Хочу, чтобы нормальными людьми выросли", - заявил Путин. Поэтому, по его словам, он не рассказывает о внуках. При этом президент признался, что у него недавно родился второй внук.

"Кто-то уже в детский сад ходит. Хочу, чтобы росли нормальными детьми. Стоит сказать возраст, имя, их не оставят в покое", - добавил глава государства.

Ранее президент страны Владимир Путин в ходе интервью режиссеру Оливеру Стоуну впервые рассказал о том, что у него уже давно есть внуки.

Президент России Владимир Путин в четверг, 15 июня, в 15-й раз общается с народом в ходе специальной "Прямой линии". Специальная программа транслируется на телеканалах "Первый", "Россия 1", "Россия 24", радиостанциях "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

В этом году на "Прямую линию" с президентом поступило более 1,8 миллиона обращений. Более половины вопросов задали по телефону, 370 тысяч – по СМС, 280 тысяч — через социальные сети.