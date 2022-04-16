Владимир Путин подписал закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за отождествление СССР и нацисткой Германии. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

При первом нарушении максимальный штраф для физлиц составит 2 тысячи рублей, также возможен арест на 15 суток. Для должностных — 4 тысячи, для юридических — 50 тысяч.

При втором нарушении максимальный штраф составит до пяти, 20 и 100 тысяч рублей соответственно.