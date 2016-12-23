Владимир Путин пообещал России рекордно низкий уровень инфляции

По словам президента, минувший год был неплохим для экономики России

23 декабря 2016, 16:54

В 2016 году в России ожидается рекордно низкий уровень инфляции. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции 23 декабря. 

Большая пресс-конференция Владимира Путина. Текстовая трансляция

Большая пресс-конференция Владимира Путина. Текстовая трансляция

По его словам, если в 2015 году инфляция в России была "довольно высокой" — около 6,1%, то в этом году инфляция ожидается меньше шести процентов. "Скорее всего, это будет в районе 5,5  – рекордно низкий уровень инфляции", – сказал Владимир Путин. 

В целом, по его словам, год был достаточно неплохим для экономики России. 

"По ВВП страны в прошлом году был спад 3,7%, в этом году снижение будет около 0,5–0,6%. За ноябрь был даже намечен рост", — сказал президент.

Это происходит за счет роста промышленности в машиностроении, химической промышленности, легкой и перерабатывающей промышленности. Серьезный рост показало сельское хозяйство. Также снижается дефицит бюджета благодаря положительному балансу внешней торговли. 

Президент также отметил, что сократился резервный фонд, но зато практически неизменным остался ФНБ. 

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