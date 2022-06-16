Владимир Путин поручил представить проект указа о звании «Мать-героиня» до 1 июля

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить проект указа об учреждении почётного звания «Мать-героиня», сообщается на сайте Кремля.

Ответственным за исполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Представить проект указа президента Российской Федерации об учреждении почётного звания „Мать-героиня“. Срок — до 1 июля 2022 г. Ответственный: Мишустин М.В.», — сказано в тексте поручения.

1 июня президент Путин предложил ввести звание «Мать-героиня», за которое будут давать единовременную выплату в размере 1 млн рублей.