Владимир Путин пойдет на выборы президента самовыдвиженцем

Владимир Путин заявил, что пойдет на выборы президента 18 марта 2018 года самовыдвиженцем. Об этом он сказал на большой пресс-конференции в четверг, 14 декабря.

"Чьи вы будете?" – задали вопрос президенту относительно его выдвижения на выборы.

Вот как он ответил на него:

"Это будет самовыдвижение, но я рассчитываю на поддержку политических сил, которые разделяют мой взгляд на развитие страны и доверяют мне. Рассчитываю и на поддержку граждан".

Также глава государства добавил, что окончательного решения по его предвыборному штабу пока нет.

"Я бы хотел, чтобы были известные в стране люди", - сказал Путин.

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