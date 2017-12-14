Владимир Путин пойдет на выборы президента самовыдвиженцем
Глава государства рассчитывает и на поддержку разных политсил
Владимир Путин заявил, что пойдет на выборы президента 18 марта 2018 года самовыдвиженцем. Об этом он сказал на большой пресс-конференции в четверг, 14 декабря.
"Чьи вы будете?" – задали вопрос президенту относительно его выдвижения на выборы.
Вот как он ответил на него:
"Это будет самовыдвижение, но я рассчитываю на поддержку политических сил, которые разделяют мой взгляд на развитие страны и доверяют мне. Рассчитываю и на поддержку граждан".
Также глава государства добавил, что окончательного решения по его предвыборному штабу пока нет.
"Я бы хотел, чтобы были известные в стране люди", - сказал Путин.
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