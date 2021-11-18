Владимир Путин предложил поднять прожиточный минимум до 12 654 рублей в 2022 году

Владимир Путин предложил увеличить прожиточный минимум до 12 654 рублей в 2022 году, сообщает РИА Новости.

Президент упомянул, что в бюджете сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%, однако в связи с ускорившейся инфляцией "этого недостаточно".

"Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 рублей в месяц. Это на 1 тысячу рублей больше, чем сегодня", – сказал российский лидер.

Кроме того, в следующем году на 8,6% вырастет МРОТ – до 13 890 рублей, отметил Путин. Внести соответствующие поправки в Госдуму глава государства пообещал уже в ближайшие дни.