Владимир Путин принял отставку Амана Тулеева

Президент России Владимир Путин подписал Указ "О досрочном прекращении полномочий Губернатора Кемеровской области". Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

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Политика "Примите поклон!": Тулеев рассказал о причинах своей отставки

Этим же документом врио главы региона назначен Сергей Цивилёв.

Отметим, что это именно он встал на колени и попросил прощения у всех жителей города Кемерово. Он был единственный, кто вышел к людям на митинг из представителей власти города и области.

Также на этом митинге Цивилев клялся своими тремя детьми в том, что власти говорят правду и не занижают количество пострадавших и погибших в пожаре.

Кроме этого, все на том же митинге Цивилёв обвинил мужчину, потерявшего в пожаре всю семью, в том, "что он пришел попиариться на горе".

Напомним, 1 апреля стало известно о том, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал заявление об отставке. Он записал видеообращение, в котором подчеркнул, что считает это решение единственно верным.