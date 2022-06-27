Владимир Путин принял приглашение на саммит G20

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о том, что Москва намерена принять участие в предстоящем саммите G20. Об этом сообщают «Известия».

«Да, мы подтвердили, что наше участие предусматривается. <...> Не знаю, они пока приглашают в очном формате, но просто ещё времени много, надеюсь, что пандемия позволит провести этот важный форум в очном формате, но просто боюсь загадывать», — сказал Ушаков.

Отметим, что ранее Индонезия, где состоится саммит, направила Владимиру Путину приглашение. Президент России его принял.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала не бойкотировать саммит из-за его важности и возможности донести до Москвы свою позицию.