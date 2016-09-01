Владимир Путин уверен, что лидеру нельзя "задирать нос"

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин уверен, что человеку, который может называться лидером, не стоит "задирать нос".

Об этом глава государства сказал на встрече с учащимися гимназии №2 во Владивостоке.

"Тот, кто добивается того, чтобы считаться лидером и получить какую-то номинацию, никогда не должен задирать нос, полагая, что он лучше всех", – цитирует Путина ТАСС.

По словам президента, человек сразу же начинает проигрывать, если считает себя лучше всех.

"Амбиции – хорошо, зазнайство – плохо", – резюмировал президент.

Также президент ответил на вопрос школьников, каково находиться в кресле президента на протяжении столь долгого периода.

"Каково – я не буду говорить, это люди определяют на выборах, приходят и голосуют", – сказал российский лидер, подчеркнув, что все должны учиться на протяжении всей жизни.