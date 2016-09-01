Владимир Путин уверен, что лидеру нельзя "задирать нос"
Об этом президент сказал на встрече с гимназистами во Владивостоке
Фото: пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин уверен, что человеку, который может называться лидером, не стоит "задирать нос".
Об этом глава государства сказал на встрече с учащимися гимназии №2 во Владивостоке.
"Тот, кто добивается того, чтобы считаться лидером и получить какую-то номинацию, никогда не должен задирать нос, полагая, что он лучше всех", – цитирует Путина ТАСС.
По словам президента, человек сразу же начинает проигрывать, если считает себя лучше всех.
"Амбиции – хорошо, зазнайство – плохо", – резюмировал президент.
Также президент ответил на вопрос школьников, каково находиться в кресле президента на протяжении столь долгого периода.
"Каково – я не буду говорить, это люди определяют на выборах, приходят и голосуют", – сказал российский лидер, подчеркнув, что все должны учиться на протяжении всей жизни.