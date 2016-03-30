Владимир Путин уволил своего советника Антона Устинова

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Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности своего советника Антона Устинова.

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Политика Советник Владимира Путина возглавит страховую группу "СОГАЗ" – СМИ

"Освободить Устинова Антона Алексеевича от должности советника Президента Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", – сказано в тексте документа, опубликованного в среду, 30 марта, на сайте Кремля.

Напомним, что в минувший понедельник в СМИ прошла информация о вероятном назначении господина Устинова главой страховой группы "СОГАЗ", являющейся одной из крупнейших на российском рынке.

Отмечалось даже, что он уже был представлен в новом качестве.

Антон Алексеевич Устинов родился в Саратовской области в 1977 году. С 2004 года он занимал кресло начальника юридического управления Федеральной налоговой службы. В период с 2008 по 2012 год был помощником и заместителем главы секретариата вице-премьера РФ Игоря Сечина. Кроме того, он находился на позиции ответственного секретаря правительственной комиссии по топливно-энергетическому комплексу. Затем получил назначение на пост советника президента.

