Владимир Путин заедет в Узбекистан, чтобы почтить память Ислама Каримова

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Президент России Владимир Путин заявил, что обязательно посетит Узбекистан, а именно город Самарканд, где почтит память скончавшегося президента этой страны Ислама Каримова. Об этом пишет ТАСС.

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Издание сообщает, что глава российского государства посетит Узбекистан с частным визитом.

Как ранее сообщало ИА "Амител", президент Узбекистана Ислам Каримов, который руководил страной последние 25 лет, скончался 2 сентября на 79-м году жизни. Его похоронили 3 сентября в Самарканде. Российскую делегацию на похоронах возглавил глава кабмина Дмитрий Медведев.

Присутствуя на похоронах, Дмитрий Медведев выразил соболезнования по поводу смерти Каримова от имени Владимира Путина.

Напомним, что в СМИ широкий ход получила информация о смерти Каримова еще до появления официальных данных о том, что он ушел из жизни. О госпитализации президента Узбекистана стало известно 28 августа. Медики диагностировали у него инсульт и остановку сердечной деятельности.