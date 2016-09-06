Владимир Путин заедет в Узбекистан, чтобы почтить память Ислама Каримова

Президент Узбекистана Ислам Каримов умер 2 сентября. Его похоронили в городе Самарканде

6 сентября 2016, 12:14

Фото: skfo.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что обязательно посетит Узбекистан, а именно город Самарканд, где почтит память скончавшегося президента этой страны Ислама Каримова. Об этом пишет ТАСС.

Ислам Каримов умер, проведя неделю в коме — медицинское заключение

Ислам Каримов умер, проведя неделю в коме — медицинское заключение

Издание сообщает, что глава российского государства посетит Узбекистан с частным визитом.

Как ранее сообщало ИА "Амител", президент Узбекистана Ислам Каримов, который руководил страной последние 25 лет, скончался 2 сентября на 79-м году жизни. Его похоронили  3 сентября в Самарканде. Российскую делегацию на похоронах  возглавил глава кабмина Дмитрий Медведев.

Присутствуя на похоронах, Дмитрий Медведев выразил соболезнования по поводу смерти Каримова от имени Владимира Путина. 

Напомним, что в СМИ широкий ход получила информация о смерти Каримова еще до появления официальных данных о том, что он ушел из жизни. О госпитализации президента Узбекистана стало известно 28 августа. Медики диагностировали у него инсульт и остановку сердечной деятельности. 

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