Владимир Рогов: в Санкт-Петербурге решается будущее СВО

Каких-либо подробностей чиновник не привёл

14 января 2023, 18:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Санкт-Петербурге решается будущее специальной военной операции на Украине. Об этом написал в своём Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, в Северной столице "много раз определялась судьба нашей родины", и "в какой-то степени решается она и сейчас". "Как минимум – судьба СВО, точнее – по какому сценарию спецоперация будет проводиться дальше", – отметил он.

Других подробностей чиновник не привёл.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова к достижению целей СВО путём переговоров. В противном случае все поставленные задачи будут достигнуты военными средствами, отмечал он.