Владимир Зеленский попросил Крым и Донбасс вернуться в состав Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении на русском языке призвал жителей Донбасса и Крыма "быть с Украиной". Зеленский выразил надежду на мир и возвращение Киеву неподконтрольных территорий, передает РИА Новости.

"Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас во всех смыслах этого слова живут в другом времени. И уже почти час как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе. Как одна семья, как один народ, как одна страна. Донбасс и Крым, переведите часы назад, будьте с нами", – сказал Зеленский.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".