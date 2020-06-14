Владимир Жириновский предложил повысить минимальную зарплату до 30 тысяч рублей

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил повысить минимальную зарплату в России. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

Политик обратил внимание на рост недовольства граждан высокими зарплатами в коммерческих структурах и госкорпорациях. Он предложил повысить минимальную заработную плату до 30 тысяч рублей в месяц. "Это одна тысяча рублей в день", – написал он.

При этом если средняя зарплата составляет 70 тысяч рублей в месяц, то максимальный доход не должен превышать полмиллиона рублей. Поэтому любой, кто идет на должность руководителя госкорпорации, должен сразу понимать, что это максимальная сумма, на которую он может рассчитывать, считает Жириновский.

"Никаких зарплат по миллиону рублей в день. Президент получает больше всех – 700 тысяч рублей, депутаты – не более 500 тысяч", – заявил глава ЛДПР.

Кроме того, парламентарий предложил ввести единый налог на сверхприбыль, которую можно направить на медицину и образование, чтобы "они были полностью бесплатными, чтобы все учились и переучивались столько, сколько им потребуется, и все были здоровы".