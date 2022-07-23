Владимира Путина не пустят на похороны Синдзо Абэ

В Токио хотят не пустить президента России Владимира Путина на государственные похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает издание Sankei со ссылкой на источник в правительстве.

Отмечается, что причиной для этого стали персональные санкции, которые японская сторона ввела в отношении Владимира Путина.

«Однако дипломатические отношения с Москвой не разорваны, поэтому российская сторона будет уведомлена о церемонии», — сказано в публикации.

Источник добавил, что МИД Японии не ожидает визита президента России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что Путин не приедет на прощание с Синдзо Абэ.

Напомним, что японский политик погиб в результате покушения.