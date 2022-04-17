Власти Болгарии ввели запрет на заход в свои порты для судов из России

Власти Болгарии в рамках санкций ЕС ввели запрет на заход в свои порты для судов из России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой агентство Associated Press (AP).

«Всем судам под российским флагом, а также судам, которые после 24 февраля сменили российский флаг или регистрацию на любое другое государство, запрещён доступ в морские и речные порты Болгарии», — приводит AP выдержки из заявления морской администрации Болгарии.

Издание уточняет, что болгарские власти сделают исключение для судов, терпящих бедствие или нуждающихся в гуманитарной помощи, а также для судов, перевозящих энергоносители, продовольствие и медикаменты в ЕС.