Власти Казахстана решили сменить форму правления в стране
Изменения коснутся самого президента, его родственников, а также других крупных чиновников
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения к народу объявил об изменении формы правления. От суперпрезидентской республики Казахстан перейдёт к усилению парламента.
Токаев также озвучил ряд иных важных изменений:
— родственники президента больше не смогут занимать высокопоставленные должности в стране;
— парламент теперь будет избираться смешанно: 70% — по спискам, 30% — по мажоритарным округам;
— введут косвенные выборы акимов (глав городов);
— будет упрощена процедура регистрации политических партий;
— создадут Конституционный суд.
Токаев отметил, что такая система обеспечит оптимальный баланс институтов и будет способствовать развитию страны.