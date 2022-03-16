Власти Казахстана решили сменить форму правления в стране

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения к народу объявил об изменении формы правления. От суперпрезидентской республики Казахстан перейдёт к усилению парламента.

Токаев также озвучил ряд иных важных изменений:

— родственники президента больше не смогут занимать высокопоставленные должности в стране;

— парламент теперь будет избираться смешанно: 70% — по спискам, 30% — по мажоритарным округам;

— введут косвенные выборы акимов (глав городов);

— будет упрощена процедура регистрации политических партий;

— создадут Конституционный суд.

Токаев отметил, что такая система обеспечит оптимальный баланс институтов и будет способствовать развитию страны.