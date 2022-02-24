Власти ЛНР сообщили о захвате подконтрольных Киеву города Счастье и станицы Луганская

Утром 24 февраля подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики начали штурм подконтрольного Киеву города Счастье примерно в 30 км от Луганска, сообщает “Интерфакс”. Также Telegram-каналы сообщали об атаках на станицу Луганская.

Около 13:30 МВД ЛНР информировало, что Счастье и Луганская перешли под контроль республики. Это ближайшие населённые пункты к линии соприкосновения, на которой находились украинские войска, уточняет Readovka.