Власти Нигерии заявили о планах России инвестировать в постройку газопровода в Африке

Министр нефтяных ресурсов Нигерии Тимпире Сильва сообщил, что российские представители выражают интерес к строительству газопровода, который соединит Нигерию и Марокко со странами Европы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

«Представители России посетили мой офис на прошлой неделе. Они очень хотят инвестировать в этот проект, и есть много других людей, которые также хотят финансировать проект», — заявил нигерийский министр.

Глава ведомства также сообщил, что этот газопровод должен доставлять добытый в Нигерии газ на европейский рынок. Он подчеркнул, что правительство Нигерии планирует дать старт работам до истечения полномочий президента Нигерии Мухаммада Бухари в мае 2023 года.

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Марокко и Нигерия подписали соглашение о создании газопровода в декабре 2016 года. Его предполагаемая длина — 5660 километров, что сделает его самым длинным газопроводом в мире.

Ранее ОПЕК предупредила европейские страны о невозможности заменить российскую нефть. Из-за наложенных на Россию санкций мировой рынок может потерять около семи миллионов баррелей нефти в сутки.