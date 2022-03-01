Власти РФ создали оперативный штаб по противодействию санкциям Запада

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что работа правительственной комиссии по противодействию санкциям переводится в режим оперативного штаба под его руководством. Как сообщает РИА Новости, политик выразил уверенность, что санкционное давление на Россию в результате спадёт и в выигрыше окажутся те, кто не станет сворачивать свои проекты в РФ.

Премьер отметил, что импортозамещение в России должно стать основой экономики, а реализующий его бизнес получит дополнительную поддержку. Кроме того, подготовлен проект о временном ограничении на выход иностранного бизнеса из российских активов.

Напомним, санкции против российских организаций стали вводиться после начала российской спецоперации по денацификации Украины.

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Общество Попавшие под санкции банки больше не смогут выпускать карты Visa и Mastercard

Ранее в пресс-службе Национальной системы платёжных карт (НСПК) сообщили, что банки РФ, которые попали под санкции, не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard. На данный момент западные страны ввели «блокирующие» санкции против ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, «Открытия», Промсвязьбанка, банка «Россия».