Власти РФ создали оперативный штаб по противодействию санкциям Запада
Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, санкционное давление на Россию в результате спадёт, и в выигрыше окажутся те, кто не станет сворачивать свои проекты в РФ
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что работа правительственной комиссии по противодействию санкциям переводится в режим оперативного штаба под его руководством. Как сообщает РИА Новости, политик выразил уверенность, что санкционное давление на Россию в результате спадёт и в выигрыше окажутся те, кто не станет сворачивать свои проекты в РФ.
Премьер отметил, что импортозамещение в России должно стать основой экономики, а реализующий его бизнес получит дополнительную поддержку. Кроме того, подготовлен проект о временном ограничении на выход иностранного бизнеса из российских активов.
Напомним, санкции против российских организаций стали вводиться после начала российской спецоперации по денацификации Украины.
Ранее в пресс-службе Национальной системы платёжных карт (НСПК) сообщили, что банки РФ, которые попали под санкции, не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard. На данный момент западные страны ввели «блокирующие» санкции против ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, «Открытия», Промсвязьбанка, банка «Россия».