Власти США решили в будущем не возвращать российским миллиардерам их арестованные активы. Об этом заявил помощник президента Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, пишет ТАСС.

«Наша цель не заключается в том, чтобы возвращать их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом», — подчеркнул он, отвечая на вопрос, возможно ли впоследствии вернуть бизнесменам дорогостоящие яхты.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. После этого США и другие страны Запада начали вводить санкции против российских предпринимателей и юридических лиц.

Вслед за введением ограничений за рубежом стали задерживать яхты оказавшихся под санкциями россиян.