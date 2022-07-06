Власти Украины оценили ущерб от разрушений инфраструктуры в 95 млрд долларов

Ущерб от разрушений инфраструктуры Украины достигает 95 млрд долларов. Об этом заявил министр инфраструктуры страны Александр Кубраков, передаёт ТАСС.

По его словам, сейчас бюджет государства почти полностью направлен на нужды военных и соцвыплаты, каждый месяц дефицит составляет 5 млрд долларов.

Он отметил, что план восстановления инфраструктуры после окончания боевых действий предусматривает:

• восстановление и строительство 51,2 тысячи км автодорог;

• возведение более 1,4 тысячи мостов;

• закупку, ремонт и модернизацию свыше 7 тысяч единиц ж/д подвижного состава;

• реконструкцию и строительство пяти аэропортов и модернизацию трёх портов на Дунае.

Одна из главных задач плана по восстановлению инфраструктуры — интегрировать украинскую транспортную сеть в сеть Евросоюза, отметил Кубраков.