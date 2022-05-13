Власти Великобритании ввели санкции против Кабаевой и бывшей жены Путина

Власти Великобритании ввели новый пакет санкций, который коснулся олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, бывшей жены президента России Владимира Путина Людмилы Очеретной, а также родственников главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Под ограничения также попали двоюродные братья президента Роман и Игорь Путины. Кроме того, в списке оказались племянники президента Михаил Путин и Михаил Шеломов.

Новые санкции предусматривают заморозку активов, запрет на въезд или пребывание в Великобритании, а также транспортные ограничения.