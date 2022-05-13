Власти Великобритании ввели санкции против Кабаевой и бывшей жены Путина
Под ограничения также попали двоюродные братья президента Роман и Игорь Путины
13 мая 2022, 18:59
Власти Великобритании ввели новый пакет санкций, который коснулся олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, бывшей жены президента России Владимира Путина Людмилы Очеретной, а также родственников главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.
Под ограничения также попали двоюродные братья президента Роман и Игорь Путины. Кроме того, в списке оказались племянники президента Михаил Путин и Михаил Шеломов.
Новые санкции предусматривают заморозку активов, запрет на въезд или пребывание в Великобритании, а также транспортные ограничения.
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