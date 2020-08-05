Власти выделят 100 миллиардов рублей на горячее питание для школьников

Российское правительство собирается выделить около 100 миллиардов рублей на горячее питание для учащихся начальных классов до 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект распоряжения кабмина.

Документ предусматривает выделение субсидий субъектам в размере 16,2 миллиарда рублей в 2020 году, 40,4 миллиарда – в 2021 году и 42,8 миллиарда – в 2022 году. Уточняется, что заявки на получение дотации представили 57 регионов.

Также отмечается, что одно из требований для получения субсидии – во всех школах субъекта должны быть созданы условия для организации горячего питания в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.

Напомним, 100% учеников начальных классов должны быть обеспечены горячим бесплатным питанием к 2023 году. С такой инициативой выступил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.