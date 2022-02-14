Внутрипартийный отбор и школа депутата. "Новые люди" поведут на выборы в Барнауле обученных кандидатов

Партия “Новые люди” (НЛ) дала старт муниципальной кампании — 2022 по выборам депутатов гордумы Барнаула. Об этом 11 февраля в ходе визита в краевой центр рассказал руководитель исполкома партии НЛ Александр Даванков. Как заявил спикер, “Новые люди” идут в гордуму “качественно улучшать жизнь людей”. Для этого партия организует внутренний отбор, а также проведёт “школу депутата”. Представлять “Новых людей” в БГД может человек, даже далёкий от политики, но искренне стремящийся изменить жизнь в краевом центре к лучшему, подчеркнул Даванков. Кроме того, партия поборется за места в представительных органах Бийска и Рубцовска.

Кандидата можно научить, главное — желание

“Мы объявляем открытый конкурс и приглашаем всех, кто неравнодушен к будущему города Барнаула. Хотим найти людей, которые готовы строить будущее здесь, сегодня и сейчас вместо того, чтобы покидать свой родной город. Планируем организовать школу депутатов, отобрать лучших. И примерно к июню подойти к этапу выдвижения с сильными кандидатами, которые смогут создать фракцию в городской думе. Это непростая задача, но мы знаем, что справимся”, — сказал Александр Даванков.

Руководитель исполкома партии заявил, что пул кандидатов уже приблизительно сформирован, но раскрывать фамилии раньше времени “Новые люди” не намерены. Даванков сообщил, что партия будет делать ставку на лидеров местных профессиональных сообществ с уже сформировавшимся “социальным багажом”, которые смогут вдохновить барнаульцев на развитие города. Это будут необязательно публичные и известные люди, главное — желание менять жизнь города к лучшему.

Даванков особо подчеркнул, что “Новые люди” в прошлом году стали пятой парламентской партией (всего через полтора года после создания, — прим. ред.), а значит, освобождены от сбора подписей в поддержку как партийных списков, так и кандидатов-одномандатников. Это должно существенно помочь с проходом в гордуму Барнаула.

Акцент — на развитие бизнеса и внутренний туризм

Руководитель исполкома партии “Новые люди” отметил высокий туристический потенциал Барнаула и края в целом: “На Алтае прекрасная, уникальная природа. Не зря регион называют жемчужиной России. Это, по сути, готовый туристический продукт, который можно очень хорошо продать не только в собственной стране, но и за границей — главное, грамотно упаковать его. Беда в том, что люди природу не берегут, и здесь есть над чем работать. Перелёты тоже не всем по карману, и здесь помогут субсидии для авиаперевозчиков”.

Говоря о проблемах краевого центра, Даванков назвал низкое качество муниципального управления. Так, чаще всего горожане жалуются на разбитые дороги, ветхое жильё и нехватку зелёных зон, а также точечную застройку.

“Перед нами стоит сложная задача: как при ограниченном финансировании сделать так, чтобы людям здесь было жить комфортно и приятно. Вопрос в том, как совместить желаемое с возможным. Важно прислушаться к жителям. Власть на местах должна быть подотчётной прежде всего людям, а не московским чиновникам”, — подчеркнул один из лидеров партии “Новые люди”.

Кстати, тем, кто пройдёт внутрипартийный отбор, будут в том числе преподавать и основы муниципального управления. Кроме изменения подхода к системе управления, Александр Даванков заявил о необходимости поддержать малый и средний бизнес как главную движущую силу экономики. По его мнению, Барнаулу необходимо обратить внимание на развитие внутреннего туризма.

“Прежде всего, нужны дешёвые кредиты и низкие налоги — вместо бесконечных проверок и бюрократических отчётов. Недавно наш депутат, вице-спикер Госдумы предложил увеличить максимальный размер льготных кредитов для бизнеса до 7 млн рублей. Сейчас их «потолок» — 5 млн. Обеспечив бизнес недорогими кредитами, мы сохраним рабочие места и зарплаты тысяч людей”, — высказал свою точку зрения Даванков.

Как подчеркнул руководитель исполкома “Новых людей”, партия предлагает решение и более глобальной задачи — налогового маневра. Его суть в замене трёх налогов на единый налог с оборота — 7% с постепенным понижением до 5%. Справедливые налоги позволят вывести бизнес из тени и при этом поднять зарплаты работникам на 20%. Если “вбелую” начнут работать все, то государство не только не потеряет деньги, но напротив — получит дополнительные поступления в бюджет.