Военное положение введено на всей территории Украины
Владимир Зеленский сообщил, что российские войска ударили по объектам военной инфраструктуры Украины
24 февраля 2022, 08:35
Украинские власти вводят военное положение на всей территории государства. Об этом 24 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.
Кроме того, глава государства рассказал, что российские войска ударили по объектам военной инфраструктуры Украины и по погранотрядам. Зеленский упомянул о взрывах во многих городах.
Президент призвал украинцев соблюдать спокойствие и оставаться дома. Также Зеленский сообщил, что провёл телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.
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