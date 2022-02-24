Военное положение введено на всей территории Украины

Украинские власти вводят военное положение на всей территории государства. Об этом 24 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.

Кроме того, глава государства рассказал, что российские войска ударили по объектам военной инфраструктуры Украины и по погранотрядам. Зеленский упомянул о взрывах во многих городах.

Президент призвал украинцев соблюдать спокойствие и оставаться дома. Также Зеленский сообщил, что провёл телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.